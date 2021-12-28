Моуринью требует у Тоттенхэма приобрести Рамоса
22:23 - Читати українською
Лидер Реала Серхио Рамос имеет шанс продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
Тоттенхэм заинтересован в подписании защитника Реала Серхио Рамоса, сообщает Evening Standard.
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На трансфере 34-летнего испанца лично настаивает наставник "шпор" Жозе Моуринью. Действующий контракт защитника с Реалом заканчивается летом 2021-го. Серхио работал под руководством португальского специалиста в 2010-2013 годах.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Рамос провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами.
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