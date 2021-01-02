Реал не може домовитись з Рамосом щодо зарплати – мадридці мають три варіанти заміни капітана
22:14 - Читать на русском
Лідер Реала Серхіо Рамос має високі шанси влітку змінити місце роботи.
Серхіо Рамос відмовляється залишати свій підпис на новому контракті з Реалом, адже його не влаштовують фінансові умови, повідомляє AS.
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Якщо 34-річний іспанець все ж наважиться покинути Мадрид, то у королівському клубі вже мають кандидатів на заміну Серхіо. До списку трансферних інтересів Реала увійшов захисник Баварії Девід Алаба, представник Манчестер Сіті Ерік Гарсія та оборонець Вільяреала Пау Торрес.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Рамос провів 13 матчів, в яких відзначився двома голами.
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