Реал не получал никаких официальных запросов по трансферу Гарета Бейла, сообщает Mundo Deportivo.

Реал все усложняет": Бейл оценил свои шансы покинуть мадридский клуб

Другие клубы теряют интерес к 31-летнему валлийцу, когда узнают его пожелания по зарплате. Сейчас Гарет является самым высокооплачиваемым игроком Реала, его зарплата составляет около 15 млн евро в год. Сам хавбек уже неоднократно заявлял о желании покинуть Мадрид.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бейл провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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