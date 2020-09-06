Реал не отримував жодних офіційний запитів щодо трансферу Гарета Бейла, повідомляє Mundo Deportivo.

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Інші клуби втрачають інтерес до 31-річного валлійця, коли дізнаються його побажання щодо зарплати. Наразі Гарет є найвискооплачуванішим гравцем Реала, його зарплата становить близько 15 млн євро на рік. Сам хавбек вже неодноразово заявляв про бажання залишити Мадрид.

У минулому сезоні Ла Ліги Бейл провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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