"Если будут варианты, то я точно обращу на них внимание. Посмотрим, что произойдет. Есть еще много времени в это трансферное окно, впереди – еще пара. Время покажет, но решение – в руках Реала.

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Я пытался уйти в прошлом году, но Реал блокировал все варианты в последнюю секунду. Я мог попасть в проект, который воодушевлял меня, но этого не произошло. Были и другие случаи, когда я пытался уйти, но клуб не позволял этого. Все зависит от клуба. Я хочу играть в футбол, я все еще мотивирован, так что, считаю, все зависит от клуба. Они контролируют все.

У меня есть контракт, все что я могу – это продолжать делать то, что делаю. Надеюсь, что-то произойдет. Мне всего 31 год, и я все еще в отличной форме. Чувствую себя так, как будто могу дать еще многое. Посмотрим, что произойдет. Все в руках клуба, но, если честно, они все усложняют", – цитирует Бейла Sky Sports.

Напомним, из-за своих проделок полузащитник неоднократно имел проблемы с наставником "сливочных" Зинедином Зиданом. В прошлом сезоне Ла Лиги Бейл провел 16 матчей.

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