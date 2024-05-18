"Для меня не существует дебатов. Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа возвращается к тому, кем он был раньше – лучшим в мире.

Лунин отказался от выходных Анчелотти – таких игроков в Реале оказалось лишь трое, ожесточенная битва за финал ЛЧ продолжается

У нас нет никаких сомнений. У меня нет сомнений относительно того, что я должен сделать до 1 июня – подготовить всех как можно лучше. А потом принять правильное решение. Мы отдохнули, и теперь у нас есть две недели, чтобы подготовить команду к финалу", – цитирует Анчелотти AS.

Наставник Реала подтвердил на пресс-конференции, что Андрей Лунин сыграет с первых минут в матче против Вильяреала в 37 туре Ла Лиги.

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