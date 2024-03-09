После отказа Апелляционного комитета Ла Лиги "сливочные" обратятся в Спортивный административный трибунал Испании (TAD), информирует Mundo Deportivo.

Беллингема не накажут за оскорбление опального земляка – дело закрыли из-за невозможности прочитать по губам

Беллингема наказали 2-матчевой дисквалификацией за поведение после матча против Валенсии (2:2). Хавбек Реала якобы забил победный мяч, но судья Хиль Мансано дал финальный свисток в момент подачи. Игроки Мадрида сразу набросились на рефери, и Джуд был самым активным. Англичанин кричал в лицо Мансано "Это был е*аный гол".

Именно вокруг этой фразы и построена апелляция Реала. Мол, Беллингем не оскорблял арбитра лично, поэтому не должен был получить столь суровое наказание. Пока же бан остается, поэтому звезда рискует пропустить матчи против Сельты и Осасуны.

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