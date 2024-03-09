Після відмови Апеляційного комітету Ла Ліги "вершкові" звернуться у Спортивний адміністративний трибунал Іспанії (TAD), інформує Mundo Deportivo.

Беллінгема не покарають за образу опального земляка – справу закрили через неможливість прочитати по губах

Беллінгема покарали 2-матчевою дискваліфікацією за поведінку після матчу проти Валенсії (2:2). Хавбек Реала нібито забив переможний м'яч, але суддя Хіль Мансано дав фінальний свисток в момент подачі. Гравці Мадрида відразу накинулися на рефері, і Джуд був найактивнішим. Англієць кричав у обличчя Мансано "Це був йо*аний гол".

Саме навколо цієї фрази і побудована апеляція Реала. Мовляв, Беллінгем не ображав арбітра особисто, тому не мав отримати настільки суворе покарання. Наразі ж бан залишається, тому зірка ризикує пропустити матчі проти Сельти та Осасуни.

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