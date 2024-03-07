Английский феномен Реала Джуд Беллингем избавился хотя бы от одного скандального дела с обвинениями.

Инцидент возник во время январского матча между Реалом и Хетафе. Беллингем якобы назвал Гринвуда “насильником”, из-за чего против Джуда открыли дисциплинарное расследование. Мейсон, к слову, был против наказания для земляка.

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Однако расследование Ла Лиги зашло в тупик, поскольку эксперты не сумели прочитать на видео по губам Беллингема, что он сказал. Возникли сомнения между "насильник" (rapist) и "мусор" (rubbish). Поэтому дело закрыто, сообщает Marca.

Беллингем летом перешел в Реал и мгновенно стал лидером команды, играя на уровне претендента на "Золотой мяч". Гринвуд проводит текущий сезон в Хетафе на правах аренды из МЮ. Мейсон был полтора года без футбола из-за обвинений в изнасиловании.

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