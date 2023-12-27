Реал испытывает огромные кадровые проблемы в центре обороны: Эдер Милитао и Дэвид Алаба травмированы, и в распоряжении Карло Анчелотти остались только Антонио Рюдигер и Начо. Как информирует инсайдер SER Deportivos Франсиско Хосе Дельгадо, Реал в поисках быстрого решения этой проблемы ищет защитника, которого сможет арендовать в зимнее трансферное окно.

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Согласно источнику, боссы "бланкос" обратили свой взор на центрального защитника Лацио Марио Хила. Он является воспитанником Реала, поэтому в случае аренды быстро адаптируется в новых для себя условиях. Проблема заключается в том, что Хила является резервистом даже в Лацио. Он стал регулярно выходить в стартовом составе римлян только после травмы капитана "орлов" Алессио Романьоли.

Ранее интерес к Марио проявляли Райо Вальекано и Вильярреал.

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