25 декабря большая часть мира празднует Рождество. Футбол 24 показывает, как отмечают этот праздник известные футболисты.

Европа постепенно прощается с традицией проводить футбольные матчи в Рождество. Накануне Сочельника было всего несколько игр, сегодня вообще везде выходной. Игроки получили шанс не просто отдохнуть, а провести время в кругу самых родных. Как свидетельствуют фотографии в соцсетях, большинство действительно так и сделало. В этом году немногие отличаются вычурностью – просто фотографируются с родственниками. Если и выделять какой-нибудь тренд, то это – дети.

Шовковский поздравил с Рождеством, подобрав трогательные слова

Нашу подборку открываем снимком легенды Карпат, а ныне главного тренера Агробизнеса, Александра Чижевского. Одна из лучших иллюстраций настоящей украинской семьи на Рождество.

Поляк Роберт Левандовски старается не отставать. Для него подобное рождественское фото – незаменимый ритуал.

Легендарный бразильский "Зубастик" Роналдо встретил первое Рождество после своей третьей женитьбы.

Дэвид и Виктория Бекхэмы в браке очень давно, поэтому предпочли объятия с Сантой:)

Жена защитника Шахтера Валерия Бондаря Дарья Савина призывает благодарить и не забывать, благодаря кому многие из нас имели возможность встретить Рождество в семейном кругу.

Семейное фото Романа Безуса из солнечного Кипра, где украинец продолжает достаточно успешно выступать.

Неудачник киевского финала Лиги чемпионов так не реанимировал свою футбольную карьеру, зато нашел семейное счастье. Лорис Кариус, Дилетта Леотта и их дочь.

Мауро Икарди – один из тех, кто играл в канун Рождества. В дерби с Фенербахче форварду Галатасарая подбили глаз, поэтому на фото он с синяком. Ванда Нара поддержала своего мужа, нарисовав идентичное отличие и себе.

Возлюбленная Криштиану Роналду продемонстрировала другую сторону Рождества. Фото "до" и "после" для подарков от Джорджины Родригес.

После победы в Лиге чемпионов Эрлинг Холланд и сам готов стать Сантой.

Икер Касильяс приобщился к съемке настоящей рождественской сказки со всеми нужными персонажами.

Виктор Цыганков с женой.

Руслан Малиновский в кругу самых родных – жены Роксаны и дочери Оливии.

Харри Кейн – очень отзывчивый человек. Англичанин поблагодарил персонал гостиницы, в которой он жил после трансфера в Баварию, назвав этих людей своей новой семьей.

Неймар продолжает болезненную реабилитацию после травмы, находя утешение в своих детях.

Андрей Лунин с женой и их мальчиком рядом с елкой.

Интересно, есть ли на праздничном дереве украинского голкипера Реала такие украшения?

Кстати, главный соперник мадридцев к рождественскому ситуативу подошел более креативно. Как вам вычурность Барселоны?