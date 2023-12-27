Реал відчуває величезні кадрові проблеми в центрі оборони: Едер Мілітао і Девід Алаба травмовані, і в розпорядженні Карло Анчелотті залишилися тільки Антоніо Рюдігер і Начо. Як інформує інсайдер SER Deportivos Франсіско Хосе Дельгадо, Реал у пошуках швидкого вирішення цієї проблеми шукає захисника, якого зможе орендувати в зимове трансферне вікно.

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Згідно з джерелом, боси "бланкос" звернули свою увагу на центрального захисника Лаціо Маріо Хіла. Він є вихованцем Реала, тому в разі оренди швидко адаптується в нових для себе умовах. Проблема полягає в тому, що Хіла є резервістом навіть у Лаціо. Він став регулярно виходити в стартовому складі римлян тільки після травми капітана "орлів" Алессіо Романьйолі.

Раніше інтерес до Маріо проявляли Райо Вальєкано та Вільяреал.

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