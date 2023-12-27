Центральный защитник Реала Начо будет вынужден пропустить всего лишь один матч из-за дисквалификации за своё удаление.

На 52-й минуте матча 18-го тура чемпионата Испании против Алавеса (1:0) Начо наступил сзади на голеностоп Саму Омородиону. Изначально главный арбитр встречи Исидро Диас де Мера предъявил игроку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора ужесточил своё решение в виде красной карточки.

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Как информирует AS, комитет по соревнованиям решил дисквалифицировать Начо всего лишь на один матч Ла Лиги. Таким образом, защитник пропустит игру с Мальоркой 3 января. Был риск того, что комитет накажет Начо более серьёзно, ведь это удаление стало для него уже вторым в этом чемпионате. После красной карточки в матче с Жироной в сентябре Начо заработал двухматчевую дисквалификацию.

На матч с Мальоркой у Реала будет только один номинальный центральный защитник – Антонио Рюдигер, ведь Эдер Милитао Дэвид Алаба травмированы. Ожидается, что Карло Анчелотти переведёт на проблемную позицию опорника Орельена Чуамени.

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