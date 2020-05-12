Реал нашел замену Бейлу в Баварии – на игрока, который мог завершить карьеру, есть и другие топ-претенденты

Вингер Баварии Кингсли Коман может продолжить карьеру в другом клубе. В услугах француза заинтересован мадридский Реал.

"Бланкос" рассматривают 23-летнего француза в качестве замены Гарета Бейлу, который может покинуть Реал уже в ближайшее межсезонье. Потенциальный приход Лероя Сане поставит под серьезное сомнение перспективы Комана в Баварии, а потому вингер может решиться на смену клуба.

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Коман уже несколько лет не мог стать основным игроком Баварии из-за травм, а также из-за наличия Франка Рибери и Арьена Роббена. Сейчас француз не планирует покидать мюнхенский клуб, но трансфер Сане, скорее всего, заставит его передумать. Контракт Комана рассчитан до лета 2023 года, а клаусула за игрока не предусмотрена. Это несколько усложняет трансфер игрока, за которым также следят Барселона и Манчестер Сити, сообщает AS со ссылкой на Sky Sport.

В текущем сезоне Коман забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах. Ранее он размышлял о завершении карьеры из-за постоянных травм.

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