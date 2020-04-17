Коман приехал на тренировку Баварии на McLaren и получит штраф за "политическую" неграмотность

Вингер мюнхенской Баварии Кингсли Коман опрометчиво выбрал средство передвижения и теперь получит штраф от руководства клуба.

Французский форвард будет наказан за нарушение внутрикомандных правил пользования автомобилями, сообщает Bild.

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Во вторник Коман приехал на тренировочную базу Баварии на McLaren 570S Spider, ориентировочной стоимостью 200 тысяч евро. Однако, спонсор мюнхенцев Audi предоставляет игрокам первой команды в пользование свои авто и требует появляться на публике только за их рулем. Теперь Коману грозит штраф в размере 50 тысяч в евровалюте от спортивного директора "ротен" Хасана Салихамиджича.

"Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что приехал на тренировку не на служебном автомобиле. Это произошло из-за поломки зеркала в моей Audi. Однако, я понимаю, что это была ошибка. Как только это будет возможным, в качестве компенсации, я приеду на завод в Ингольштадт для автограф-сессии", – заявил вингер.

К слову, в сезоне 2019/20 Кингсли Коман провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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