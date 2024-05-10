"Мы видели последние две с половиной игры, где мы играли в просто прекрасный футбол. Это было настолько плавно, именно так, как мы это представляли, когда мы выходили из защиты организованно и быстро. Количество ударов было очень высоким.

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За эти две с половиной игры вы действительно могли начать видеть, над чем мы работали вместе. Даже комментарии изменились за это время. Я никогда не видел, чтобы что-то менялось так быстро", – приводит слова Бели Evening Standard.

Заметим, что Челси в последних двух матчах смел Вест Хэм (5:0), уверенно победил Тоттенхэм (2:0), а с Астон Виллой в туре до этого сыграл вничью (2:2), отыгравшись в течение встречи. Последние результаты вывели лондонцев на седьмое место, а отставание от шестого Ньюкасла лишь 2 очка.

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