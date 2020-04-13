Барселона выбрала неожиданную трансферную цель – он завоевал массу титулов в 23 и пугает завершением карьеры

Каталонский клуб подготовил запасной вариант на случай провала в переговорах относительно приоритетных целей.

Приоритеты Барселоны – Неймар и Лаутаро Мартинес. Вернуть первого почти нереально, а вот вариант с аргентинским форвардом можно воплотить в жизнь, удовлетворив финансовые запросы Интера. Если этого сделать не удастся, каталонцы переключатся на Кингсли Комана, информирует Sport Bild.

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Впрочем, источник утверждает, что Бавария не отпустит своего вингера в Барселону по дешевке (рыночная стоимость – 40 миллионов евро). Да и сам француз не горит желанием менять клуб.

Победы в Ла Лиге в его богатой коллекции еще нет. Коман до 23 лет завоевал 15 титулов в составе ПСЖ, Ювентуса и Баварии, выигрывая внутренний чемпионат в каждом сезоне.

Большой минус Комана – травматичность. Кингсли уже несколько раз получал тяжелые травмы, а недавно вообще зарекся, что следующее серьезное повреждение побудит его завершить карьеру.

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