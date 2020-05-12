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Реал знайшов заміну Бейлу в Баварії – на гравця, який міг завершити кар'єру, є й інші топ-претенденти

13:58 491 Читать на русском
Реал знайшов заміну Бейлу в Баварії – на гравця, який міг завершити кар'єру, є й інші топ-претенденти
Кінгслі Коман / ФК Баварія Мюнхен

Вінгер Баварії Кінгслі Коман може продовжити кар'єру в іншому клубі. У послугах француза зацікавлений мадридський Реал.

"Бланкос" розглядають 23-річного француза як заміну Гарету Бейлу, який може покинути Реал вже у найближче міжсезоння. Потенційний прихід Лероя Сане поставить під серйозний сумнів перспективи Комана в Баварії, а тому вінгер може наважитися на зміну клубу.

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Коман вже кілька років не міг стати основним гравцем Баварії через травми, а також через наявність Франка Рібері та Ар'єна Роббена. Наразі француз не планує покидати мюнхенський клуб, але трансфер Сане, найімовірніше, спонукає його передумати. Контракт Комана розрахований до літа 2023 року, а клаусули за гравця не передбачено. Це дещо ускладнює трансфер гравця, за яким також стежать Барселона і Манчестер Сіті, повідомляє AS з посиланням на Sky Sport.

В поточному сезоні Коман забив 5 голів та віддав 5 асистів у 23 матчах. Раніше він роздумував над завершенням кар'єри через постійні травми.

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