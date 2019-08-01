Реал нашел альтернативу Погба в Аяксе

Хавбек Аякса Донни ван де Беек может перейти в мадридский Реал.

Мадридский Реал возобновил интерес к полузащитнику Аякса Донни ван де Бееку, сообщает Marca. Голландец может стать альтернативой Полю Погба.

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"Сливочные" в течение всего лета пытаются переманить француза на Сантьяго Бернабеу, однако Манчестер Юнайтед не настроен его отпускать.

Этим летом "королевский клуб" уже подписал Эдера Милитао, Луку Йовича, Эдена Азара, Ферлана Менди и Родриго.

Ван де Беек стал частью сенсационного Аякса в прошлом сезоне и помог команде добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

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