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Зідан оцінив гру Луніна після ефектного матчу Реала проти Фенербахче

06:30 718 Читати українською
Зідан оцінив гру Луніна після ефектного матчу Реала проти Фенербахче
Андрій Лунін / Фото ФК Реал

Тренер Реала Зінедін Зідан не скупився на теплі слова для Андрія Луніна після поєдинку з Фенербахче (5:3) в рамках Audi Cup.

 

"Когда мы вернемся в Мадрид, мы оценим ситуацию каждого вратаря. Также очень важно, что думает сам игрок. Я рад, что Лунин сыграл против Фенербахче.

Пропущенный гол Лунина в видеообзоре перестрелки Реал – Фенербахче – 5:3

Лунин – будущий вратарь Реала, он очень хорош. Мы с ним примем правильное решение", – цитирует Зидана издание AS.

Напомним, Лунин появился во втором тайме матча против Фенербахче и пропустил один гол. Несмотря на это, команда украинца победила и заняла третье место в рамках Audi Cup.

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