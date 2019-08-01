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Реал знайшов альтернативу Погба в Аяксі

18:26 725 Читать на русском
Реал знайшов альтернативу Погба в Аяксі
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Хавбек Аякса Донні ван де Беек може перейти в мадридський Реал.

Мадридський Реал відновив інтерес до півзахисника Аякса Донні ван де Беека, повідомляє Marca. Голландець може стати альтернативою Полю Погба.

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"Вершкові" протягом усього літа намагаються переманити француза на Сантьяго Бернабеу, проте Манчестер Юнайтед не налаштований його відпускати.

Цього літа "королівський клуб" вже підписав Едера Мілітао, Луку Йовіча, Едена Азара, Ферлана Менді та Родріго.

Ван де Беек став частиною сенсаційного Аякса минулого сезону та допоміг команді дістатись півфіналу Ліги чемпіонів.

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