Реал знайшов альтернативу Погба в Аяксі

Хавбек Аякса Донні ван де Беек може перейти в мадридський Реал.

Мадридський Реал відновив інтерес до півзахисника Аякса Донні ван де Беека, повідомляє Marca. Голландець може стати альтернативою Полю Погба.

Зідан оцінив гру Луніна після ефектного матчу Реала проти Фенербахче

"Вершкові" протягом усього літа намагаються переманити француза на Сантьяго Бернабеу, проте Манчестер Юнайтед не налаштований його відпускати.

Цього літа "королівський клуб" вже підписав Едера Мілітао, Луку Йовіча, Едена Азара, Ферлана Менді та Родріго.

Ван де Беек став частиною сенсаційного Аякса минулого сезону та допоміг команді дістатись півфіналу Ліги чемпіонів.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон