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Реал розпочав перемовини з Моурінью – призначення може відбутися цього тижня, – AS

16:10 442 Читать на русском
Реал розпочав перемовини з Моурінью – призначення може відбутися цього тижня, – AS
Моурінью і Перес / Marca

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес уже незабаром може звільнити Сантьяго Соларі з посади головного тренера. Основний претендент на його місце – Жозе Моурінью.

Реал почав роботу з повернення португальця, повідомляє AS.

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За інформацією видання, боси "вершкових" хочуть призначити нового тренера ще до матчу 27-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда найближчої неділі, 10 березня. Напередодні нібито відбулися перемовини мадридців із агентом Моурінью Жорже Мендешем.

"Особливий" має сумніви щодо повернення на Бернабеу через погані взаємини з кількома гравцями – з періоду його роботи з Реалом у складі залишилося семеро. Моурінью працював із Реалом у 2010-2013 рр. Тоді він зумів одного разу стати чемпіоном Іспанії, а також здобув Кубок Іспанії та Суперкубок.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Головне Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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