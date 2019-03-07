Моуринью почти 100-процентно возглавит Реал, – The Telegraph

Ныне безработный Жозе Моуринью может вернуться на пост главного тренера мадридского Реала.

Португалец почти наверняка возглавит Реал после вылета "сливочных" из Лиги чемпионов, утверждает The Telegraph.

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Ожидается, что нынешний наставник мадридцев Сантьяго Солари доработает до конца сезона, поскольку Реал больше не претендует на титулы в этом году. Зато Моуринью должен приступить к исполнению обязанностей уже летом. Президент "галактикос" Флорентино Перес сохранил дружеские отношения с "Особенным", несмотря на предыдущий опыт сотрудничества.

Жозе Моуринью уже работал с Реалом в 2010-2013 гг. Титулованный специалист на Бернабеу сумел лишь однажды стать чемпионом Испании, а также завоевал один Кубок Испании и один Суперкубок.

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