toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Моуринью почти 100-процентно возглавит Реал, – The Telegraph

12:19 190 Читати українською
Моуринью почти 100-процентно возглавит Реал, – The Telegraph
Жозе Моуринью / Reuters

Ныне безработный Жозе Моуринью может вернуться на пост главного тренера мадридского Реала.

Португалец почти наверняка возглавит Реал после вылета "сливочных" из Лиги чемпионов, утверждает The Telegraph.

Экс-президент Реала Кальдерон: Зидан отказался возглавить мадридцев

Ожидается, что нынешний наставник мадридцев Сантьяго Солари доработает до конца сезона, поскольку Реал больше не претендует на титулы в этом году. Зато Моуринью должен приступить к исполнению обязанностей уже летом. Президент "галактикос" Флорентино Перес сохранил дружеские отношения с "Особенным", несмотря на предыдущий опыт сотрудничества.

Жозе Моуринью уже работал с Реалом в 2010-2013 гг. Титулованный специалист на Бернабеу сумел лишь однажды стать чемпионом Испании, а также завоевал один Кубок Испании и один Суперкубок.

Катастрофа, которой Реал не видел за свои 117 лет: вспоминая тренера Ярмоленко, Роналду и еще 10 удивительных фактов

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
9
мин
Челси
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук