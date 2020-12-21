Полузащитник Брайтона и сборной Мали Иве Биссума стал трансферной целью нескольких топ-клубов АПЛ и Европы.

Реал присоединился к Манчестер Юнайтед, Арсеналу и Ливерпулю в борьбе за 24-летнего хавбека "чаек", сообщает Goal со ссылкой на Defensa Сentral.

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По информации источника, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан лично заинтересован в подписании Биссума. Интересно, что Уле Гуннар Сульшер также считает малийца трансферным приоритетом.

Отмечается, что для Реала вариант с приглашением Биссума был бы более дешевой альтернативой Полю Погба и хавбеку Ренна Эдуарду Камавинге.

Добавим, что Иве Биссума перешел в Брайтон летом 2018 года из французского Лилля за 17 млн ​​евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста "чаек" в 13 млн евро.

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