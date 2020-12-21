Півзахисник Брайтона та збірної Малі Іве Біссума став трансферною ціллю кількох топ-клубів АПЛ та Європи.

Реал приєднався до Манчестер Юнайтед, Арсенала та Ліверпуля у боротьбі за 24-річного хавбека "чайок", повідомляє Goal із посиланням на Defensa Сentral.

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За інформацією джерела, головний тренер мадридців Зінедін Зідан особисто зацікавлений у підписанні Біссума. Цікаво, що Уле Гуннар Сульшер також вважає малійця трансферним пріоритетом.

Відзначається, що для Реала варіант із запрошенням Біссума був би дешевшою альтернативою Полю Погба і хавбеку Ренна Едуарду Камавінзі.

Додамо, що Іве Біссума перейшов у Брайтон влітку 2018 року із французького Лілля за 17 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 13 матчів в АПЛ, в яких забив один гол. Transfermarkt оцінює вартість футболіста "чайок" у 13 млн євро.

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