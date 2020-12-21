Наиболее содержательный интерес к 24-летнему футболиста проявляет Манчестер Юнайтед, который готов осуществить трансфер в ближайшее время, сообщает Express. Правда, придется выиграть конкуренцию у Ливерпуля и Арсенала.

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По информации источника, прошлым летом главный тренер "Красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер не приобрел нескольких важных игроков и теперь хочет наверстать упущенное. Также Манчестер Юнайтед обращает внимание на то, что может потерять Поля Погба, который настроен покинуть Олд Траффорд.

Добавим, что Иве Биссума перешел в Брайтон летом 2018 года из французского Лилля за 17 млн ​​евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста "чаек" в 13 млн евро.

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