Мадридцы рассматривают кандидатуру 20-летнего бразильца Роберта Ренана из питерского Зенита, сообщает AS.

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Реал из-за тяжелых травм надолго потерял Алабу и Милитао, поэтому зимой планирует пригласить по меньшей мере одного центрбека. "Сливочные" не настроены тратить серьезные деньги и будут мониторить варианты вне топ-чемпионатов. Идеальный сценарий для Мадрида – дешевый трансфер или аренда с правом выкупа, как удалось договориться с Шахтером по Винисиусу Тобиасу.

Год назад Ренана сватали в именитые европейские клубы, однако воспитанник Коринтианса соблазнился на грязные деньги Газпрома. Молодой бразилец не может проявить себя даже на уровне российского чемпионата водокачки и часто сидит в запасе Зенита.

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