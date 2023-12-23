Флорентино Перес и компания одержали локальную победу над УЕФА/ФИФА, но в списке "мятежников" пока только Реал и Барселона. Этого явно мало, чтобы запустить турнир с 64 участниками в 2025 году.

Условной Жироне светит максимум третий дивизион Суперлиги, однако революционеры уверяют, что это лучше группового этапа ЛЧ. На что обиделись Реал и Барселона? Почему босс ПСЖ выглядит лицемером? Футбол 24 попытался подробно разобрать ситуацию в новом выпуске на YouTube.

Зло или дар божий: Суперлига получила второй шанс, но Украина рискует потерять новые победы над Барсой и Реалом