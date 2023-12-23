Мадридці розглядають кандидатуру 20-річного бразильця Роберта Ренана з пітерського Зеніта, повідомляє AS.

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Реал через важкі травми надовго втратив Алабу та Мілітао, тому взимку планує запросити щонайменше одного центрбека. "Вершкові" не налаштовані витрачати серйозні гроші і будуть моніторити варіанти поза топ-чемпіонатами. Ідеальний сценарій для Мадрида – дешевий трансфер або оренда з правом викупу, як вдалося домовитися з Шахтарем щодо Вінісіуса Тобіаса.

Рік тому Ренана сватали в імениті європейські клуби, проте вихованець Корінтіанса спокусився на брудні гроші Газпрому. Молодий бразилець не може проявити себе навіть на рівні російського чемпіонату водокачки і здебільшого сидить в запасі Зеніта.

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