Похоже, некоторым журналистам, перед тем как публиковать свои статьи, надо брать в руки географический атлас.

Накануне Лион объявил о прощании с наставником команды Фабио Гроссо из-за неутешительных результатов – чемпион мира успел провести с "ткачами" лишь семь матчей за 2,5 месяца. Как оказалось, это сотрудничество стало самым коротким в истории клуба.

УЕФА опозорился, перепутав логотип Зари и московского клуба

Известное французское издание RMC Sport решило сделать подборку тренеров, которые меньше всего проработали на своих должностях. Журналист Жан Ги Лебретон среди прочих наставников упомянул о Ги Ру, который возглавлял Ланс с 1 июля по 26 августа 2007 года. Однако, описывая тот период, "знаток географии" опозорился, сменив прописку Черноморца на российскую.

"Если в Кубок УЕФА (прежнее название Лиги Европы) "северяне" прошли болезненно после дуэли в Кубке Интертото против россиян из одесского Черноморца, то после следующих пяти встреч их тренер (Ги Ру, – прим.) не устоял", – написал Лебретон на страницах издания RMC Sport.

Напомним, накануне пробил дно и УЕФА, присвоив луганской Заре логотип московского ЦСКА.

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