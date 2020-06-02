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Реал может разрушить планы ПСЖ относительно звезды Лацио – за дело взялся Зидан

19:13 4 Читати українською
Реал может разрушить планы ПСЖ относительно звезды Лацио – за дело взялся Зидан
Зинедин Зидан / Reuters

Реал составит серьезную конкуренцию ПСЖ в битве за хавбека Лацио Сергея Милинковича-Савича.

На переходе 25-летнего серба настаивает главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, сообщает Le 10 Sport.

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Наставник Реала считает Милинковича-Савича идеальной альтернативой Погба, которого Манчестер Юнайтед не отпускает. Зидан дал задание своему представителю Алену Мильяччо связаться с игроком Лацио и убедить его сделать выбор в пользу Реала. Серб уже якобы имеет на руках предложение ПСЖ, однако вмешательство испанского гранда и самого Зизу могут существенно повлиять на его решение.

Напомним, в текущем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 31 матче, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с "орлами" рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 64 млн евро.

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Трансферы Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Италия Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич Лацио Лацио Реал Мадрид Реал Мадрид
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