Зидан имеет три команды на случай эксцессов: роль Лунина, шанс для скандалистов и абсолютное безумие с японцем и Ко

Реал не боится финансового кризиса – игроков хватит на три полноценных состава. Андрей Лунин остается при любых раскладах.

"Футбол обязательно вернется, но уже не будет таким, как раньше". Президент УЕФА Александр Чеферин предупреждает о серьезных последствиях финансового кризиса, который рискует изменить правила игры на трансферном рынке. В ближайшие годы мы вряд ли увидим переходы за 100 млн евро или безумные контракты. Даже самым клубам придется приспосабливаться к жестким условиям экономии. Мадрид – не исключение. Здесь с большим беспокойством ожидают возобновления соревнований. "Бланкос", по словам своего генерального директора и правой руки президента, Хосе Анхеля Санчеса, не зарабатывают с середины марта. Это означает почти гарантированную отсрочку стратегических операций, Холанд и Мбаппе, поскольку на их приобретение банально не хватит денег. Конечно, остается вариант с обменом, но это точно – другой случай. ПСЖ не видит на Бернабеу равноценной замены, а Дортмунд больше интересуют деньги.

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Однако, новая экономическая политика Флорентино Переса, который собирает крупнейших талантов со всего мира, позволяет мадридцам более или менее спокойно смотреть в будущее. Те, кто смеялся над 36-ю игроками на контракте первой команды, сейчас мечтают о подобном кадровом потенциале. Зидан имеет "План А", "План Б"... и даже "План В" на случай побега звезд, чего вообще нельзя исключать в нынешней ситуации. Резкое заявление Тони Крооса по уменьшению зарплат – первый тревожный звоночек. Уйти может любой, но Реал заблаговременно позаботился об альтернативных вариантах. "Короли" могут выставить три полноценных "одиннадцатки"!

Теоретически самый слабый состав – это боевая опция для большинства клубов Примеры. Лунин, Кубо, Эдегор, Ашраф, Себальос, Регилон, Одриосола и Вальехо, не учитывая потенциальных новичков, создают приличный запас прочности. Сюда же стоит добавить резерв из совсем молодых, но перспективных Оскар Родригес, Соро, де Фрутос, Рейньер, Хави Санчес или Майораль.

"План A": 4-3-3

Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема, Азар

"Гала-команда" Зизу прямо сейчас. Он чаще всего использовал этих исполнителей, пока футбол не ушел на вынужденный перерыв. Главная задача руководства – усилить текущий состав, особенно в середине поля и атаке. Реал до сих пор борется за Ла Лигу, но последние матчи вызвали немало вопросов. Еще одна проблема – форма Азара, который возвращается после операции на лодыжке. За исключением бельгийского хавбека, Винисиуса, Куртуа, Менди и Вальверде, французский специалист продолжает ставить на скелет, который трижды подряд выигрывал ЛЧ.

"План Б": 4-3-3

Лунин, Ашраф, Милитао, Начо, Марсело, Модрич, Иско,Эдегор, Асенсио, Йович, Бейл

Так называемый второй эшелон, сформированный футболистами, которые получали меньше минут, хотя и с мастерами вроде Модрича или Иско. Кроме этого, после длительного лечения к основе присоединится Марко Асенсио. Наконец-то получил бы шанс и норвежский вундеркинд Мартин Эдегор, который проводит блестящий сезон в Сан-Себастьяне. 70-миллионный Йович и скандальный Бэйл довершают атакующие триденте вместе с балеарским вингером. Правда, это не лучшая новость для Зизу, который хочет избавиться обоих. Лунин – №1 при отсутствии Куртуа. Украинец следующий сезон гарантированно начнет на Бернабеу, пишет Marca.

"План В": 3-4-3

Люка Зидан, Одриосола, Вальєхо, Регилон, Лукас Васкес, Кубо, Себальос, Хамес, Браим, Мариано, Родриго

Одиннадцать игроков, которые почти не входили в планы Зизу. Только Родриго и Лукас несколько раз привлекались к основе с переменным успехом. Браим и Хамес обладают очень высоким потенциалом, но не имеют будущего в Мадриде... пока Зидан остается главным. К сотрудничеству с обеими его принуждает разве что экстренные условия. Зато Кубо и Реньер получили бы роскошный шанс зацепиться без всяких там аренд. Последний вариант – шанс для молодежи, хотя футбол должен окончательно сойти с ума.

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