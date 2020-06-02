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Перес подтвердил, что Реал вынужден покинуть Сантьяго Бернабеу

17:06 124 Читати українською
Перес подтвердил, что Реал вынужден покинуть Сантьяго Бернабеу
Сантьяго Бернабеу / фото: Реал

Президент Реала Флорентино Перес сообщил, что мадридцы доиграют сезон-2019/20 на стадионе резервной команды.

"Мы решили провести оставшиеся домашние матчи на стадионе Альфредо Ди Стефано. Это решение позволит нам ускориться в работе на Сантьяго Бернабеу", – приводит слова Переса Goal.com.

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Напомним, Реал воспользовался временным отсутствием спортивной активности на Сантьяго Бернабеу, чтобы увеличить скорость реконструкции: ее непрерывность позволит сократить общий срок реставрации и расходов на нее.

К слову, стадион Альфредо ди Стефано вмещает шесть тысяч зрителей. Стадион соответствует всем необходимым требованиям Ла Лиги – на ней установлено современное освещение и внедрена система VAR. Реал свой первый после перерыва поединок проведет 14 июня, когда встретится с Эйбаром.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу
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