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Реал може зруйнувати плани ПСЖ щодо зірки Лаціо – за справу взявся Зідан

19:13 362 Читать на русском
Реал може зруйнувати плани ПСЖ щодо зірки Лаціо – за справу взявся Зідан
Зінедін Зідан / Reuters

Реал складе серйозну конкуренцію ПСЖ у битві за хавбека Лаціо Сергєя Мілінковіча-Савіча.

На переході 25-річного серба наполягає головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан, повідомляє Le 10 Sport.

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Наставник Реала вважає Мілінковіча-Савіча ідеальною альтернативою Погба, якого Манчестер Юнайтед не відпускає. Зідан дав завдання своєму представнику Алену Мільяччо зв'язатися з гравцем Лаціо і переконати його зробити вибір на користь Реала. Серб вже нібито має на руках пропозицію ПСЖ, однак втручання іспанського гранда і самого Зізу можуть суттєво вплинути на його рішення.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мілінковіч-Савіч взяв участь у 31 матчі, в яких забив 5 голів та віддав 7 результативних передач. Контракт футболіста з "орлами" розрахований до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 64 млн євро.

Зідан має три команди на випадок ексцесів: роль Луніна, шанс для скандалістів і абсолютне божевілля з японцем та Ко

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Теги
Іспанія Трансфери Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Італія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч Лаціо Лаціо Реал Мадрид Реал Мадрид
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