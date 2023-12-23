Уже 30 июня 2024 года контракт Васкеса с Реалом завершается, а стороны еще не начали обсуждать возможность продления соглашения, сообщает Marca.

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Правда, испанец может не волноваться. Отмечается, что Реал планирует начать обсуждение пролонгации соглашения позже в течение сезона.

Напомним, что Васкес выступает за основную команду мадридцев с 2015 года, хотя является воспитанником Реала. В текущем сезоне Лукас сыграл в 19 матчах, отметившись голом и 3 ассистами.

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