Вже 30 червня 2025 року контракт Васкеса з Реалом завершується, а сторони ще не почали обговорювати можливість продовження угоди, повідомляє Marca.

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Щоправда, іспанець може не хвилюватись. Зазначається, що Реал планує розпочати обговорення пролонгації угоди пізніше впродовж сезону.

Нагадаємо, що Васкес виступає за основну команду мадридців з 2015 року, хоча є вихованцем Реала. У поточному сезоні Лукас зіграв у 19 матчах, відзначившись голом та 3 асистами.

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