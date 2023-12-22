Алавес держался в трех очках от зоны вылета, поэтому никто не верил в сенсацию в домашнем матче с Реалом. Баски должны были проиграть. И даже серьёзные кадровые потери Мадрида не заставляли изменить мнение – в лазарет к Винисиусу, Камавинге, Карвахалю, Менди и Милитао на днях присоединился Алаба.

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Возможно, именно из-за слабости соперника Карло Анчелотти поставил в старт не Лунина, а Кепу. В последнее время все намекает на то, что именно Андрей будет основным в Реале, но пока конкуренту дают шанс себя проявить. Очень уж его любит нынешний энтренадор.

Первый тайм неприятно поразил фанатов "королевского клуба". Гости провели всего четыре удара по воротам, наиграв на мизерные 0,22 ожидаемых гола. Это второй худший показатель остроты Реала в стартовые 45 минут в текущем сезоне (хуже было только с Барсой). Если же без цифр, то вспоминается только выстрел Вальверде с острого угла и плотный удар Родриго по центру – без проблем для голкипера.

Алавес был даже острее. На 8-й минуте хозяева даже могли счет открыть – это Реббах принял проникающий пас на левый край штрафной и прострелил в спины защитникам. Одинокий Риоха пробивал метров с 11-ти, но Фран Гарсия заблокировал удар. В общем, баски до перерыва провели 6 ударов, наиграв на 0,38 xG!

Второй тайм вообще начался катастрофически для Реала. Через шесть минут после возобновления игры мадридцы остались в меньшинстве – это Начо получил прямую красную за грубый фол! Таким образом, у Карло Анчелотти остался всего один центрбек (Рюдигер). На эту позицию пришлось выпускать Чуамени (сняв при этом Модрича).

После этого дела Реала стали совсем плохими. До 70-й минуты в активе мадридцев был только один заблокированный удар. На 71-й Браим Диас сместился на линию штрафной и слабо пробил мимо, а на 75-й произошел третий выстрел. Он же оказался самым острым: Родриго получил передачу на ход по левому флангу, обыграл на левом краю штрафной двух защитников и закрутил мяч в дальнюю девятку – чуть-чуть неточно!

На 84-й он же попытался пробить с правого угла штрафной, однако получилось точно в руки голкиперу. Вот и вся острота со стороны "бланкос" в основное время. Дело шло к заслуженным 0:0 (Алавес не создал ничего вообще), но... На 1-й компенсированной гости заработали угловой, Кроос выполнил подачу, а 173-сантиметровый Васкес спокойно замкнул головой с отскоком от газона. С ним никто не играл. 0:1!

Этот гол оказался победным. Праздник, однако, был испорчен травмой Родриго, которого вынесли на плечах. Катастрофа.

Реал догнал Жирону по очкам (у обоих по 45), вернув лидерство в Ла Лиге благодаря преимуществу в личных встречах. По сути, Мадрид стал зимним чемпионом, ведь следующий тур проведут уже в новом году – хотя первый круг еще не завершен.

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