Нападающий французского Лиона Мемфис Депай попал на радары мадридского Реала. "Сливочные" хотят добавить вариативности в атаке после возвращения Луки Йовича в Айнтрахт.

Испанский гранд рассматривает вариант с подписанием нидерландца в зимнее трансферное окно, утверждает Todofichajes.

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Депай – главный кандидат на переезд в Мадрид. Помочь трансферу должны хорошие отношения Реала и Лиона. Переговоры могут начаться уже на следующей неделе.

Сам нападающий склоняется к переходу свободным агентом в Барселону под крыло соотечественника Рональда Кумана летом. Однако, Депай опасается, что потенциальный трансфер на Камп Ноу сорвется из-за других приоритетов на рынке будущего президента "блаугранас".

В нынешнем сезоне Мемфис Депай провел 19 матчей в Лиге 1, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

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