Нападник французького Ліона Мемфіс Депай потрапив на радари мадридського Реала. "Вершкові" хочуть додати варіативності в атаці після повернення Луки Йовіча в Айнтрахт.

Іспанський гранд розглядає варіант із підписанням нідерландця у зимове трансферне вікно, стверджує Todofichajes.

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Депай – головний кандидат на переїзд до Мадрида. Посприяти трансферу повинні хороші взаємини Реала та Ліона. Перемовини можуть розпочатися вже наступного тижня.

Сам нападник схиляється до переходу вільним агентом до Барселони під крило співвітчизника Рональда Кумана влітку. Проте, Депай має побоювання, що потенційний трансфер на Камп Ноу зірветься через інші пріоритети на ринку майбутнього президента "блаугранас".

У нинішньому сезоні Мемфіс Депай провів 19 матчів у Лізі 1, в яких забив 11 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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