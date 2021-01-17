После провального 2020 года, в котором Барса не выиграла ни одного трофея, каталонцы получили отличный шанс пополнить клубный музей уже на старте 2021-го. В финале Суперкубка Испании "сине-гранатовым" будет противостоять Атлетик из Бильбао – после тяжелой победы над Реал Сосьедадом в серии послематчевых пенальти команда Рональда Кумана должна преодолеть еще один баскский барьер.

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Несмотря на свою, казалось бы, второстепенность, победа в Суперкубке носит большое значение для нынешней Барселоны, которая имеет в своем активе 13 аналогичных наград. 2020-й стал худшим для клуба за последние 12 лет – впервые со времен Франка Райкарда "кулес" не смогли завоевать ни одного титула. Проигранное Реалу чемпионство (хотя на момент остановки чемпионата именно Барса возглавляла Ла Лигу), вылет из Копа дель Рей уже на стадии четвертьфинала, а последней каплей стал разгром от Баварии в Лиге чемпионов – те 2:8 еще долго будут сниться фанатам "сине-гранатовых" в ночных кошмарах.

В течение последних месяцев в лагере Барселоны было немало потрясений. Позорный вылет из ЛЧ, официальное заявление Месси о желании уйти из клуба, существенное сокращение заработных плат, значительные финансовые проблемы, очередная смена главного тренера и отставка президента вместе с Советом директоров. Завоеванный трофей станет хотя бы каким-то позитивом для каталонцев, которые не привыкли к таким суровым реалиям.

"Сине-гранатовые" подходят к матчу с Атлетиком, имея ряд кадровых потерь. Ансу Фати, Жерар Пике, Серхи Роберто, Филиппе Коутиньо – каждый из них мог надеяться на выход в старте, но данная четверка уже давно находится в лазарете. Под вопросом и выход на поле Лионеля Месси, который не принимал участия в полуфинале из-за травмы. Накануне финала аргентинец тренировался с командой, но, по словам Рональда Кумана, решение о его включении в состав будет приниматься в последний момент.

К слову, для Месси Суперкубок Испании может стать 35-м трофеем в составе Барсы. А вот Рональд Куман находится в шаге от первого титула в статусе наставника "сине-гранатовых". Также потенциальная победа в Суперкубке станет первым трофеем для сразу 13-ти футболистов Барсы. В противостоянии с Атлетиком каталонцы могут оформить реванш за поражение в Кубке Испании 2019/20, а также устроить вендетту Марселино Гарсия Торалю. Именно наставник "львов" во главе Валенсии бил Барселону в финале Копа дель Рей 2018/19.

Возможно, несколько лет назад проигранный Суперкубок не стал бы большой проблемой для Барсы, но сейчас у клуба слишком много проблем. "Блаугранас" пережили немало потрясений в течение последних месяцев, поэтому не имеют права упустить очередную возможность выиграть хоть какой-то трофей. На кону стоит очень многое – всемирно известный лозунг Барселоны "Больше, чем клуб", в нынешних реалиях можно перефразировать как "Больше, чем Суперкубок".

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