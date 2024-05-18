Ветеран "красно-белых" недавно объявил о своем уходе из клуба. Впрочем, через два дня после своего заявления изменил свое мнение.

Севилья официально объявила об уходе тренера – он спас клуб от провала

Как информирует официальный сайт Севильи, Хесус Навас подписал новое соглашение с андалузцами, которое будет действовать до 31 декабря 2024 года. От зарплаты, предусмотренной контрактом, игрок отказался и вся она будет перечисляться в фонд клуба. 38-летний полузащитник после завершения соглашения останется работать в Севилье на должности, которую сам выберет.

Навас – воспитанник Севильи. Он дебютировал за первую команду в сезоне 2003/04. С 2013 по 2017 годы полузащитник выступал за Манчестер Сити, а в кампании 2017/18 вернулся в родной клуб. В составе Севильи он четырежды побеждал в Лиге Европы.

Жирона проиграла Вильяреалу, не сумев вернуть вторую позицию – Цыганков мог забивать дважды, Довбык не попал