Лунин не смог ничего сделать с шедевральным ударом обладателя "Золотого мяча" – Кепа радовался уроку для украинца
2 января 20:19 - Читати українською
Андрей Лунин на тренировках Реала вынужден давать отпор мастерам мирового уровня.
Лука Модрич "проучил" украинца во время отработки ударов с полукруга перед штрафной.
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Обладатель "Золотого мяча-2018" шведой закрутил мяч в девятку ворот Лунина. Прыжок Андрея был красивым, но бесполезным. Модрич сорвал овации партнеров, а Кепа Аррисабалага стоял у ворот Лунина и радостно поднял руки.
Завтра (3 января) в матче против Мальорки должен стоять украинец. Карло Анчелотти обещал отдать предпочтение ему, поскольку Кепа только что восстановился от гриппа.
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