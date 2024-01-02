Лука Модрич "проучил" украинца во время отработки ударов с полукруга перед штрафной.

Игроки Реала встали на защиту Лунина – Анчелотти поражен

Обладатель "Золотого мяча-2018" шведой закрутил мяч в девятку ворот Лунина. Прыжок Андрея был красивым, но бесполезным. Модрич сорвал овации партнеров, а Кепа Аррисабалага стоял у ворот Лунина и радостно поднял руки.

Завтра (3 января) в матче против Мальорки должен стоять украинец. Карло Анчелотти обещал отдать предпочтение ему, поскольку Кепа только что восстановился от гриппа.

Лунин вышел в лидеры среди голкиперов топ-5 лиг Европы – Анчелотти лишил украинца шансов на престижный трофей