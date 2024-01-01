Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в старте Реала в первом матче "сливочных" в 2024 году против Мальорки, сообщает Marca.

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По информации источника, на такое решение Карло Анчелотти повлияла форма Кепы Аррисабалаги – в последние дни старого года испанец чувствовал недомогание. Отмечается, что пока это – главная причина выбора украинца, хотя глобальные ощущения и оценки штаба свидетельствуют о том, что Лунин стал фаворитом на роль основного голкипера.

К слову, удачное выступление против Мальорки позволит Андрею сыграть и в полуфинале Суперкубка Испании против Атлетико, который запланирован на 10 января.

Напомним, в текущем сезоне Лунин сыграл за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (4 поединка отстоял "на ноль"). Кепа в 15 играх 12 раз доставал сферу из сетки (7 раз оставлял ворота "сухими"). Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года, а аренда испанца – до завершения сезона 2023/24.

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