Лунин неожиданно выиграл первый батл у Кепы за место в основе Реала – на кону участие в Суперкубке Испании
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти определился с вратарем на поединок 19-го тура Ла Лиги против Мальорки.
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в старте Реала в первом матче "сливочных" в 2024 году против Мальорки, сообщает Marca.
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По информации источника, на такое решение Карло Анчелотти повлияла форма Кепы Аррисабалаги – в последние дни старого года испанец чувствовал недомогание. Отмечается, что пока это – главная причина выбора украинца, хотя глобальные ощущения и оценки штаба свидетельствуют о том, что Лунин стал фаворитом на роль основного голкипера.
К слову, удачное выступление против Мальорки позволит Андрею сыграть и в полуфинале Суперкубка Испании против Атлетико, который запланирован на 10 января.
Напомним, в текущем сезоне Лунин сыграл за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (4 поединка отстоял "на ноль"). Кепа в 15 играх 12 раз доставал сферу из сетки (7 раз оставлял ворота "сухими"). Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года, а аренда испанца – до завершения сезона 2023/24.
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