Реал Мадрид – Челси: онлайн-трансляция ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов
21:50 - Читати українською
Мадридский Реал в рамках ответного матча 1/4 финала ЛЧ принимает Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
28' live
15’ Мейсон Маунт
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским Реалом и лондонским Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO". Первая встреча завершилась победой "сливочных" со счетом 3:1.
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Стартовые составы
Реал Мадрид:
Челси:
Реал Мадрид – Челси: анонс ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов
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