Аренда 18-летнего бразильца рассчитана до завершения кампании 2022/23, также у "бланкос" есть опция выкупа, но они затрудняются по ее активации, сообщает Relevo .

Реал поиздевался над беззубым Шахтером в Юношеской лиге УЕФА – 6 голов позволили Мадриду стать лидером

Тобиас играет за юношескую команду, с основной, часто тренируется. Им довольны, но считают, что цена в 18 миллионов за игрока его возраста достаточно высока, учитывая то, что он занимает место в составе для футболистов без паспорта ЕС. Мадрид также учитывает конкуренцию на правом фланге обороны, где играет Винисиус. Следовательно, окончательное решение будет известно ближе к лету.

Отметим, что в текущей кампании Тобиас провел 9 поединков за Реал Кастилью и отметился одной голевой передачей в матче Юношеской лиги УЕФА против Шахтера (6:1).