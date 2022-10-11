Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА встретится с мадридским Реалом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Прошел уже третий тур ЛЧ, а Шахтер до сих пор держится на второй позиции в группе с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. Как ни крути, но это очень достойно. Перед стартом турнира от "горняков" в лучшем случае ожидали борьбы за третье место – впрочем, эта задача еще никуда не исчезла. Нашей команде все равно нужны очки, даже если в соперниках чемпион Европы.

Шахтер – Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

К сожалению, Реал мотивирован на победу. Де-факто "сливочные" уже решили вопрос о выходе в плей-офф – от Шахтера они оторвались на 5 очков, от РБ Лейпцига на 6, а Селтик до сих пор имеет лишь 1 зачётный балл. Триумф в Варшаве позволил бы "бланкос" решить все вопросы де-юре, что немаловажно в контексте тяжелого октябрьского календаря.

Способны ли подопечные Игоря Йовичевича зацепиться за успешный результат в матче с Мадридом? Как показала встреча на Сантьяго Бернабеу, шансы точно будут. Реал периодически сбавлял обороты и позволял себе определенную вальяжность, что вылилось в эффектный гол Зубкова и два перспективных момента Мудрика (плюс несколько его рывков с неудачным завершением). Поединок с Хетафе на выходных также подтвердил неидеальность обороны "бланкос".

Гол Зубкова на Бернабеу нельзя было назвать случайностью. Это был качественно созданный момент. Тем не менее, общая картина выглядит очень печально – у Шахтера было всего 4 продвижения мяча в зону перед штрафной, 10 касаний внутри, 0 возвратов мяча на чужой трети 0 big chances у ворот Лунина, 0,5-0,7 ожидаемых голов.

Под прессингом в первые полчаса "горняки" выдали 28% точности пасов вперёд. Критиковать за это не хочется – просто это наглядная картина того, что на самом деле может нынешний украинский гранд в подобном поединке.

Поражение со счетом 1:2 было достойным, но не стоит обманываться. Шахтеру просто повезло размочить счет, причем с Куртуа на воротах гола Зубкова могло бы и не случиться. Еще больше дончанам подфартило в обороне – подопечные Карло Анчелотти в первой встрече нанесли 36 ударов, 25 раз пробив из пределов штрафной и создав 8 явных голевых возможностей.

"Сливочные" совершили 28 продвижений в район штрафной площади, провели 71 касание в ней и наиграли на 3,5 ожидаемых голов. Кроме того, они 12 раз вернули мяч на нашей трети поля, хотя интенсивность прессинга была очень высокой только в первые 30 минут – собственно, из серии таких возвратов в одной атаке прилетел гол Родриго. Если бы на 11 сейвов Трубина, дончане потерпели бы грандиозное фиаско.

Испанские медийщики сообщали, что Карло Анчелотти оказался недоволен концентрацией своих подопечных. На пресс-конференции он тоже намекнул на это, да и во время матча всегда спокойный итальянец несколько раз что-то эмоционально объяснял. Впрочем, для "королевского клуба" подобная картина является нормой в текущем сезоне.

При просмотре игры кажется, что "бланкос" работают в полноги, а итоговый счет не впечатляет, однако дальнейший просмотр статистики и отдельных эпизодов может шокировать.

Реал берет свое благодаря чрезвычайному качеству. Тем не менее, с Осасуной недавно номер не прошел (команды расписали ничью), поэтому Шахтеру не стоит бояться именитого соперника. Шансы будут. Тем более, что на выходных чемпион Испании и Европы проведет Эль-Класико – а значит звезды сегодня будут беречь ножки, да и определенная ротация (неглубокая) тоже возможна.

В конце концов, не стоит забывать, что когда-то дончане разбили Мадрид резервным составом. Это ЛЧ – здесь случаются чудеса.

Кадровая ситуация

Реалу в сегодняшней встрече не поможет Тибо Куртуа. Не факт, что он успеет восстановиться до Класико, а сегодня точно сыграет Лунин. На выходных Андрей провел дебютный сухой матч в составе "сливочных", однако в игре с Шахтером украинец мог сыграть и убедительнее. Это – плюс для дончан.

Также не успел восстановиться Себальйос. Все остальные мадридцы в строю. В частности, и Бензема, который пропускал последний матч в Ла Лиге. Участие Винисиуса остается под вопросом – Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции намекнул, что бразильцу надо отдохнуть. Испанская пресса также сомневается в выходе Милитао и Модрича.

Шахтер не может рассчитывать на травмированного Корниенко, но эта потеря является давней и некритичной. Больше проблем с составом у Игоря Йовичевича нет. Его команда полностью готова к встрече – в частности, и в физическом плане, ведь "горняки" пропускали матч в чемпионате.

Важкий день для всієї країни



? «Мусимо віддати абсолютно всі сили на полі»



Звернення Ігора Йовічевіча до команди напередодні матчу з «Реалом» у Лізі чемпіонів.#ШахтарРеал #UCL pic.twitter.com/qJJjflahAF — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Реал Мадрид

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондар, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

Реал Мадрид: Лунин – Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди – Чуамени, Модрич, Кроос – Родриго, Бензема, Асенсио

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

По сравнению с раскладами перед матчем в Мадриде ничего не изменилось. Реал остается однозначным фаворитом – даже на ничью коэффициенты очень высокие. Иначе и быть не могло.

Как и перед первым поединком, Шахтеру важно выдержать стартовый натиск "сливочных". Сегодня он точно будет, ведь мадридцы перед Эль-Класико желают решить все вопросы в ЛЧ как можно быстрее. В целом, "горнякам" будет очень тяжело, но свои 3-4 шанса у чужих ворот подопечные Игоря Йовичевича получат. Возможно, какой-то из моментов даже реализуют.

Существует небольшая вероятность сенсации, однако разница в классе слишком велика. Даже 11 сейвов и колоссальная расточительность "бланкос" в первой встрече не спасло Шахтер от двух пропущенных голов – а подобное везение редко повторяется в двух играх подряд. Именно поэтому мы ставим на победу Реала, хотя и ожидаем достойного сопротивления дончан.