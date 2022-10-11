Оренда 18-річного бразильця розрахована до завершення кампанії 2022/23, також у "бланкос" є опція викупу, але вони вагаються щодо її активації, повідомляє Relevo.

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Тобіас грає за юнацьку команду, з основною часто тренується. Ним задоволені, але вважають, що ціна у 18 мільйонів за гравця його віку є доволі високою, враховуючи те, що він займає місце у складі для футболістів без паспорта ЄС. Мадрид також враховує конкуренцію на правому фланзі оборони, де грає Вінісіус. Відтак, остаточне рішення буде відоме ближче до літа.

Зауважимо, у поточній кампанії Тобіас провів 9 поєдинків за Реал Кастілью та відзначився однією гольовою передачею в матчі Юнацької ліги УЄФА проти Шахтаря (6:1).

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