Реал Мадрид встречался с Шахтером в третьем туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА сезона 2022/23. Обзор и счет матча команд U-19 – в этой новости.

В первых двух поединках группового этапа "горняки" одержали две победы – над РБ Лейпциг (2:0) и Селтиком (2:1). Теперь соперником были мадридцы, имевшие в активе победы над шотландцами (6:0) и ничью с немцами (1:1). До сегодняшнего дня юношеские команды встречались между собой 4 раза: одна победа у Шахтера и три у Реала.

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Противостояние на стадионе Альфредо ди Стефано началось с высоких скоростей и полного контроля хозяев. Уже на 5 минуте в штрафной украинцев произошел минипожар после подачи арендованного у Шахтера Винисиуса Тобиаса, который, к слову, играл высоко на правом фланге атаки и был одним из самых активных на старте.

Первый тайм прошел под аккомпанемент контроля и атак Реала. Самым опасным был капитан Анхель, не раз пытавшийся пробить Твардовского. Кипер стоял непоколебимо. До 30 минуты. Прошла быстрая атака по левому флангу, Браво эффектно отыграл Фарину и пробил вратаря. Несколькими мгновениями позже на табло светилось уже 2:0. Это Гонсало головой замкнул подачу с того же левого фланга.

На 37-й Твардовский дважды невероятно потащил удары, после чего Савченко срубил Переса. Пенальти. Капитан "бланкос" не сумел переиграть капитана Шахтера – выше ворот. Только после этого "горняки" нанесли первый удар. А уже в следующей атаке после прострела Булезы Наверос срезал сферу в свои ворота. Но еще до перерыва Мадрид забил в третий раз благодаря выстрелу Фортуни в дальний угол.

Шахтер пропустил сразу после выхода из раздевалки – Гонсало оформил дубль ударом головой. Фортуни тоже мог забивать во второй раз, но пробил в нескольких сантиметрах от цели. "Бланкос" не останавливались, проводя атаку за атакой. Как следствие, Перес расстрелял Твардовского из зоны пенальти, а после затишья, которое длилось почти 20 минут, пятой оформил дубль. Мадрид завершил игру с 28 ударами, украинцы – с двумя.

Реал вполне заслуженно одержал победу со счетом 6:1, набрал 7 зачетных баллов и поднялся на первое место группы F. Шахтер опустился на второе место с шестью пунктами. В параллельном матче Селтик победил РБ Лейпциг и расположился третьим с тремя очками. Немцы – последние.

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