Реал признал свою вину за фол против Кристиана Порту в матче с Жироной (3:0) в восьмом туре Ла Лиги.

Капитан мадридцев Начо в конце матча с "красно-белыми" грубо сфолил против полузащитника соперника, за что получил красную карточку. Кристиан Порту избежал серьезной травмы, впрочем, пропустит несколько матчей.

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Как сообщает Cadenaser, Начо и главный тренер Реала Карло Анчелотти извинились перед полузащитником. Также Порту получил личный звонок от президента "сливочных" Флорентино Переса. Глава мадридцев пожелал игроку скорейшего выздоровления.

Напомним, что за грубый фол Начо могут дисквалифицировать на срок от четырех до 12 матчей. Сейчас Реал лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 21 пунктом. Жирона, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбык, отстает от первой строчки на два балла.

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