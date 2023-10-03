В Испании сейчас проходят слушания по делу бывшего офицера национальной полиции Хосе Мануэля Вильярехо Переса, которого арестовали еще в 2017 году. Его обвиняют в причастности к сети коррумпированных политиков, бизнесменов, полицейских и медиа-персон. Вильярехо сделал громкое заявление в отношении президента Реала.

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"Флорентино Перес подкупал судей раньше, чем это сделала Барселона. Впрочем, ничего не делали, поскольку лидер мадридцев - неприкосновенный. Тот, кто осмелился бы осудить Флорентино, был бы самоубийцей", – цитирует Вильярехо. Mundo Deportivo.

Напомним, что сейчас в Испании проходит следствие по коррупционному скандалу вокруг Барселоны. Каталонцы даже рискуют быть пониженными в классе.

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